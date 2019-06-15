端午連假、連日大雨捐血少 血液基金會：存量不到4天

〔記者吳亮儀／台北報導〕急需熱血人！血液基金會今天指出，因之前端午節連續假期、加上一週來大雨不斷，最近血液存量告急，特別是台北地區四種血型的存量都低於四天以下，庫存亮紅燈。
血液基金會今天舉行感謝捐血人活動，歌手吳汶芳擔任捐血大使，招募年輕人一起捐血。
血液基金會也指出，由於端午連續假期後緊接著一週都下大雨，捐血人數較少，因此庫存量告急，特別是O型血的存量最少，緊接著是AB型的血，都亟需熱血人挽袖捐血。
血液基金會指出，以往17歲到20歲捐血族群捐血比率超過25%，但去年已降到14%左右，希望年輕人多捐血；血液基金會也坦承，因捐血限制變多，例如現在年輕人想捐血最容易被拒絕的理由是「睡眠不足」，但這很好解決，只要捐血前一天睡飽即可，也希望年輕人養成定期捐血習慣。
24歲的稅尹四年前因車禍嚴重受傷、須截肢來保命，因當時手術接受輸血，為感念人們的無私捐血、幫助她度過難關，她也站出來呼籲年輕人踴躍捐血，救人一命。
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歌手吳汶芳擔任捐血大使，呼籲年輕人一起來捐血。（記者吳亮儀攝）
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歌手吳汶芳（右）擔任捐血大使，呼籲年輕人一起來捐血。曾因車禍受傷而截肢的女大生稅尹（左）也因感念受血，呼籲大家捐血一袋、救人一命。（記者吳亮儀攝）（記者吳亮儀攝）
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台北地區血液庫存量極缺，四種血型存量都不到四天，特別是O型和AB型最缺。（記者吳亮儀攝）