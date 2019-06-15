宜縣護海洋 潛水志工清除約30公斤海漂垃圾

2019-06-15 15:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在蘇澳鎮豆腐岬風景區，舉辦「108年度宜蘭縣海漂垃圾清除處理暨海洋環境教育宣導活動」；活動除由蘭陽救援協會派遣潛水志工潛入海底，透過人力方式清除約30公斤海漂垃圾，現場也設置環教宣導攤位向，民眾進行環境教育宣導；宜蘭縣長林姿妙指出，盼透過實際行動，為下一代保護海洋資源。

縣府辦理的「108年度宜蘭縣海漂垃圾清除處理暨海洋環境教育宣導活動」，共有約350人參與，活動內容不僅有海洋教育宣導與清除海漂垃圾，更有與海洋相關的劇團表演、音樂饗宴及遊戲攤位等，讓大小朋友能夠寓教於樂同時瞭解保護海洋環境的重要性。

縣政府自2017年起迄今，續推動海底、海漂垃圾清除作業，過去已清除約423公斤，加上今日清除30公斤，共已清除453公斤；林姿妙表示，海漂垃圾就算不斷清除，但量仍不斷增加，公部門的資源及力量有限，各機關雖心有餘而力不逮，因此還是呼籲民眾，一同響應環保。

林姿妙說，共同守護海洋已經不是口號，是迫切需要全民透過實際行動，為下一代保護海洋生態資源，因為這不但是責任也是義務，需要所有人一起來締造無塑海洋的目標。

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