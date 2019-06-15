清大畢典 他花11年拿電機博士、生科副教授領法律學士文憑

2019-06-15 14:58

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學今天舉行畢業典禮，有5375名畢業生取得學碩博士學位。特別的是電機博士生楊宗杰花11年取得博士，其間不僅結婚，還生了3個兒子，小孩也來分享畢業喜悅。另早取得博士學位的清大分子與細胞生物所副教授王慧菁，花2年攻讀學士後法律學士學位學程，也領到學士學位，兩人都說，能夠念書、繼續學習，很開心又有成就感。

清大校長賀陳弘送給畢業生「勇敢」兩字，期許畢業生離開學校後，在知識與人品方面，都能勇敢受人敬重。且要繼續追求知識的成長，勇敢發問及解決問題，更要做對的事，勇敢做好人，也不怕做壞人，行所當行。

今年代表畢業生致詞的楊宗杰，花11年完成博士學位，一般博士生修業年限是8年，但他因是在職進修，工作忙碌，且3個兒子陸續出生，讓他幾乎疲於奔命，最後在申請3年育嬰假後，才能在成功拿到博士學位。

楊宗杰說，工作幾年後念博士班，原本還不錯，但第二年開始，他就因工作滿檔，進修進入撞牆期，最慘的是老大2歲多，雙胞胎只有幾個月大，晚上10點下班，還要顧小孩到半夜，遇到孩子身體不舒服及發燒，真的疲累不堪，多次想放棄念博士，最後在指導教授鼓勵下，克服困難，如今他的大兒子也從幼稚園畢業，父子能在不同的學習領域一起畢業，很值得紀念。

此外，清大生物科學家王慧菁則重返大學念法律，也取得學士學位，王慧菁早在15年前就取得成大基礎醫學研究所博士學位，並以病毒致癌蛋白導致癌症的相關研究，曾獲台灣女科學家「新秀獎」，但因對法律有興趣，決定執教7年後，從講台上走到講台下，重新當大學生。

選擇讀科技法律，王慧菁說，這幾年看到許多生物科技的官司，如果她也能懂法律，就能擔任生技產業與法律的溝通橋樑，自助也能助人。

王慧菁說，有生物科學的博士學位，甚至她也到德國做完博士後研究，如今取得法律學士文憑，她說，已在準備律師及司法官考試，也許明年就有機會在「傑出女科學家」的名號外，再加上律師、司法官稱號。

清大請校友、美國高通全球營運暨製造資深副總裁陳若文來勉勵畢業生，鼓勵畢業生要有自信，還要有以世界為舞台的膽識。

而獲最高榮譽「梅貽琦獎章」的有10人，包括醫環系蔡傑羽、外文系鄭璇、電機系曾偉誠、化工系林國軒、外文系薛宇涵、體育系莊紹群、化學系舒啟紘、生科院學士班徐越明、經濟系吳冠臻及藝設系李宜庭。

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