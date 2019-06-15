要求公墓遷葬又喊停先文資評估 中市議員批擾民

2019-06-15 13:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市去年推動9座公墓公園化，市府要求墳墓辦理遷葬，但市議員張玉嬿說，其中超過50年的墳墓有近千門，受限於未辦理文資價值評估無法遷葬，市民抱怨說禁就禁，簡直是鴨霸政府。文資處今（15）日表示，目前已完成7處公墓調查，都可以進行遷葬。

張玉嬿說，隨著都市發展，公墓遷葬活化已是趨勢，市府這幾年也積極推動公墓公園化，文資法2017年增訂公有土地上的建造物及附屬設施群，如已完工超過50年，處分前須進行文化資產價值評估，公墓遷葬也須此依程序辦理。

她又說，民政局去年公告9座公墓、3千6百多門墳墓辦理遷葬，超過50年的墳墓有997門，文化部今年3月函文要求墳墓辦理文資清查，民政局4月下旬函請文資處要求辦理，行政效率太差，墳墓遷葬暫停。

張玉嬿批評，市府要市民遷葬，市民即使不願意，也都必須配合。但50年墳墓要遷葬前一刻，政府突然又說不准遷，因為被文資保護，這種亂七八糟的政策，朝令夕改，讓市民無所適從。

張玉嬿要求，民政局應主動會同文化局清查墳墓，確保文資保存及圓滿民眾治喪需求，絕對不能等民眾來申請遷葬才告知要文資清查，市府也應將實際執行的困難反映給中央，要找到解套或配套的方法，化繁為簡才不致擾民。

文資處：已調查完7處可遷葬 另2處19日評估

文資處說，目前已完成大里第2公墓、烏日第4公墓、南屯第21公墓、后里第1公墓、豐原第3、第4公墓及梧棲第7公墓文資價值評估。其中，南屯第21公墓有10多門、后里第1公墓有3門發現平埔族石頭墓或清代墓碑，經與專家學者開會討論，決議仍可進行遷葬。

此外，南區第7公墓及南屯區第17公墓將於19日進行評估，市府將評估程序化繁為簡，以最快速度進行文資評估，盼兼顧文資保存及民間古墓遷葬需求。

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