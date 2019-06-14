女學生搶救阿羅哈傷患後遭撞死 醫師承諾幫「完成心願」

2019-06-14 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕今年考上護理系、在彰化市秀傳醫院當志工的18歲朱姓女學生，10日前往醫院協助搶救阿羅哈客運車禍受傷病患，未料騎車返家途中遭撞，搶救3天不幸於13日宣告不治。曾在臉書PO文為朱女打氣的醫師江坤俊得知消息後相當難過，發文承諾一定會好好完成她的心願。

朱姓女學生父親表示，女兒為了賺上大學的學費，在飲料店打工，10日晚間從飲料店下班後，老闆還要她趕快回家，但她得知阿羅哈客運翻車意外後，就決定騎機車到秀傳醫院去幫忙，但因不是專業護理人員，幫不上什麼忙，才又騎車回家。不料朱女騎車返家途中遭賓士撞飛，搶救3天不幸於13日下午3點38分因心肺功能衰竭宣告不治。

對此，曾在臉書為朱女集氣，並說會去參加她的新生入學典禮、畢業典禮也會帶一束花去為她慶祝的長庚醫院醫師江坤俊，得知這項惡耗難過地說，「很遺憾的，最後妳還是走了，希望妳在另一個世界很健康平安。」

此外，對於熱心助人的朱女沒能完成當護理師幫助別人的心願，江坤俊也承諾，「妳沒完成的照顧病人的心願，未來的日子我會更努力，希望妳的家人往後都能順順利利。致-折翼的白衣天使-」。

短短幾句話讓許多網友鼻酸，感嘆這麼善良、有愛心的女孩，如此年輕的生命就這樣逝去。

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