2019-06-14 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕每年6月14日是世界捐血日（World Blood Donor Day），世界各地都會推廣捐血知識並鼓勵捐血，以造福更多人。因為目前還無法以人工製品取代血液，只能依靠大眾無私的奉獻來拯救生命，以下提出5項捐贈者可能面臨問題的建議，破除捐血者的迷思。

1.捐血會不會影響健康？

一個健康的成年人，全身血量約佔體重7%至8%，70公斤重的人總血量約5500毫升，1次捐血250毫升，約損失4.5%的血量，正常成年人的身體，一次失血10%以下仍在能承受的範圍內，且抽血後骨髓會加速造血，不但不會影響健康，甚至能促進血液新陳代謝。

2.捐血總量有上限？

體重大於45公斤的女性與大於50公斤的男性，可一次捐出250毫升，下次捐血前至少須休息2個月；男女體重大於60以上，可一次捐出500毫升，下次捐血前至少須休息3個月。男性年捐血量最多為1500毫升，女性為1000毫升。

3.捐血前要補充水分？

血漿佔血液成份的55%，且90%由水分組成，所以捐血前一天，可以大量補充水分，尤其是在天氣炎熱時，也建議保持充足睡眠，並吃一些鹹的食物補充鹽份。捐完後也需補充至少500毫升的水分，可使血液較快恢復。

4.捐血後不能運動？

捐血後需休息10到15分鐘，待身體沒有不適後再離去，隨後即可進行一般活動，但建議捐血後的8個小時內，盡量不要開車、喝酒、泡溫泉或長時間站立，在24小時後再進行劇烈運動。

5.任何人都可以捐血？

年齡介於17至65歲，女性超過45公斤，男性超過50公斤，且經檢查身體狀態良好即可捐血。但是曾注射藥物或吸食毒品，以及認為自己可能罹患性病的人，需要先特別進行檢查與諮詢。

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