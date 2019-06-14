哭哭！秋行軍蟲入侵台中 外埔、清水玉米田淪陷

2019-06-14 19:05

〔記者張軒哲／台中報導〕中國秋行軍蟲入侵台中！外埔、清水兩區玉米田證實遭秋行軍蟲入侵，市府已預先成立秋行軍蟲監控處理小組，立即依照SOP啟動緊急防治作業，封鎖現場管制，進行銷毀，後續3個月為觀察期，若未發現秋行軍蟲，將再還給農民耕作，並將提供農民作物及休耕補償費。

農委會今天下午檢驗證實秋行軍蟲入侵台中，分別為1分地及4分地的玉米田，農業局通知地主，封鎖現場。外埔區玉米田已依照緊急防治作業集中掩埋植株，再施用烏肥。清水區正評估合適處理方法，進行現地焚化或現地掩埋銷毀。後續3個月為觀察期，如無發現秋行軍蟲，將再還給農民耕作，依中央政策成立評價委員會提供作物補償費，另外再給予每公頃4萬5000元的休耕補償費。

農業局說，秋行軍蟲是聯合國糧農組織全球預警的重要農業害蟲，遷移能力強，寄主範圍廣，主要為害農作物為玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。秋行軍蟲卵塊附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀可辨認特徵包括頭上有一黃色倒Y字形，背部每個體節有4個斑點。雖然秋行軍蟲會影響農作物收成，但目前尚無危害人體健康相關研究報告，請民眾不要驚慌。

農業局呼籲種植敏感作物的農民，尤其是後期作預定休耕及坐落海線地區的玉米田，務必提高警覺，加強防治管理及田間巡視，以杜絕秋行軍蟲。農委會動植物防疫檢疫局目前也公告賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等玉米緊急防治藥劑，農民可適度運用進行預防。民眾若發現秋行軍蟲，6月21日前通報確認屬實，防檢局將提供1萬元獎勵金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法