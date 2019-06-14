鋒面bye bye！週六晴朗好天氣 留意午後雷雨

2019-06-14 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕明天（15日）隨著鋒面遠離，全台天氣逐漸回穩，陽光也會露臉，僅南部及花東地區有短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局預報，明天隨鋒面南移至巴士海峽，天氣趨穩，中部以北及東北部地區為多雲到晴的天氣，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；午後各地山區會出現局部短暫雷陣雨。由於連日降雨，民眾前往山區時請留意可能會有坍方、落石現象。

「天氣風險公司」指出，本週末到下週一（15日至17日）全台天氣回穩，北部清晨近山區偶有陣雨，平地則有局部陣雨，而南部降雨機會較高。預計從下週二（17日）起，全台將轉為典型夏季的天氣類型，屆時溫度大幅回升，午後陣雨也會明顯增多。

溫度方面，明天氣溫回升，北部及東半部高溫約28至30度，中南部約32、33度，感受較為悶熱。

紫外線方面，明天基隆市、台東縣達高量級；澎湖縣達危險級；其他縣市均為過量級，提醒民眾外出須做好防曬及補水工作。

空氣品質方面，明天高屏、宜蘭、花東及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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