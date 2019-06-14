疫病》小心蚊子！屏縣出現今年首例日本腦炎病例

2019-06-14 16:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣出現今年縣內首例日本腦炎確定病例，患者為57歲男性，目前仍住院治療；屏縣衛生局已前往個案住家及活動地附近，進行環境調查及懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊，並加強附近民眾衛教宣導。

屏縣衛生局今天（14日）表示，患者在6月3日因咳嗽前往診所就診，接續出現發燒、咽喉炎、頭痛及嘔吐等症狀，因症狀未改善6月10日至小港醫院就醫，經醫院通報採檢，疾病管制署於6月13日確認感染日本腦炎；患者近期無旅遊史也無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家及友人家為主。

衛生局表示，台灣日本腦炎流行季集中在每年5月至10月，6至7月為流行高峰。依據疾管署監測資料統計，國內今年截至目前共6例確定病例（高雄市4例、屏東縣1例、嘉義市1例）；各年齡層均有感染風險。

屏縣府表示，預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，民眾如住家或活動場所為鄰近豬舍、水稻田、禽舍等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往國內旅遊醫學門診自費接種疫苗；家中如有未完成疫苗接種的適齡嬰幼兒，應儘速帶往當地衛生所或指定醫療機構完成接種，以避免感染，衍生嚴重後遺症。

衛生局提醒，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，吸血高峰為黃昏與黎明時段；請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府單位核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

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