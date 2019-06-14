婦呼吸喘眼模糊 回台診出肺癌轉移腦骨

2019-06-14 20:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕62歲的梁姓婦人10多年前遠嫁愛爾蘭，今年5月出現呼吸喘、咳、聲音沙啞和視力模糊，就醫當地未能明確診斷，惡化迅速，回台檢查竟是肺腺癌第4期，且癌轉程腦部和骨頭，接受放療和標靶治療1週，腫瘤大幅縮小，症狀好轉，明天將出院，只要天天服標靶藥和定期追蹤，也能出國探親，擁有良好生活品質。

澄清醫院平等院區副院長、胸腔內科醫師許人文指出，肺腺癌早期無症狀，但是1公分的腫瘤就能轉移，等到腫瘤大到出現症狀，7、8成已經是晚期，這也這肺癌腺癌的特性。

許人文說，肺腺癌大多轉到腦部、骨頭或肝臟，第4期的5年存活率約3%到5%，如果又不治療，活不到半年，但他強調，現在肺癌治療日新月異，有很多新的標靶藥與免疫製劑、化放射療等，只要找出正確的病理基因，對症治療，也能把癌症控制的像高血壓，糖尿病等慢性病，現在平均能活上3年多，存活10幾年也大有人在，因此千萬不要放棄治療希望。

梁婦不抽菸、生活飲食正常、也無家族病史，今年5月聲音沙啞、出現呼吸喘、咳，視力模糊和複視，就醫當地認為是偏桃發炎和鼻竇炎，服藥未改善且症狀持續惡化，後來又出現右側肢體無力，由於6年前曾捐腎給胞姊，姊妹倆感情好，常常視訊連絡，姊姊發現後立刻要求回台就醫。

梁婦6月到澄清醫院就醫接受X光、腦部核磁共振、骨掃描等檢查，2天確診罹患肺癌第4期，左肺有2公分原發性腫瘤、並瀰漫性轉到兩側肺葉，遍佈珍珠般大小的腫瘤，癌細胞也轉移到腦部和骨頭，許人文也依其基因檢查突變，5天內開立處方標靶藥和腦部的輔助放療。

梁婦服用標靶藥和放療1週後，左肺2公分的腫瘤縮小一半，瀰漫雙肺轉移也少了一大半，症狀大幅改善，許人文說，梁婦對標靶藥反應佳，該藥也有健保給付，之後天天服用，持續治療，今天梁婦與愛爾蘭丈夫帕特感謝醫療團隊，帕特目前仍在愛爾蘭國家投資局工作，大讚台灣醫療進步。

許人文也呼籲，肺癌家族史、高風險族群能早期篩檢，早期治療，第1期存活期有60%到80%，第2期有50%，第3期只剩25%。

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