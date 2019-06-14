太魯閣峽谷馬拉松今晚開放報名 楊俊瀚領軍代言

2019-06-14 16:39

［記者王峻祺／花蓮報導］被譽為台灣「最美賽道」之稱的太魯閣峽谷馬拉松，今年將在11月2日登場，主辦單位邀請台灣田徑好手「新F4」楊俊瀚、魏泰陞、劉兆軒及岳劉皓全等人擔任代言人，今晚6時開放選手線上報名，總計1萬2000個名額，活動因採網路報名電腦抽籤制，預計7月15日公布中籤名單

自2000年開辦至今的太魯閣峽谷馬拉松，今年邁入第19年，其中連續5年由雲朗觀光集團冠名贊助，今年因主打運動行銷觀光，賽事由台灣「最速男」楊俊瀚領軍，與體壇好手、花蓮子弟魏泰陞、劉兆軒及岳劉皓全等人代言活動，一起為選手加油。

縣長徐榛蔚說，花蓮擁有豐富自然資源，期望以山水風光結合運動風氣，將路跑運動融入太魯閣峽谷得天獨厚的景色中，傳遞民眾健康、環境保護的生活觀念，透過運動見證花蓮的魅力風情。

花蓮縣馬拉松路跑協會表示，今年賽事共分全程、半程及逍遙馬、快樂馬拉松等4組，總計開放1萬2000個名額，即起至7月13日開放選手線上報名，活動因採網路報名電腦抽籤制，預計7月15日公布中籤名單，選手必須在18日前繳費，才算完成報名手續，並預計10月21日陸續寄發參賽物品。報名網址https://baoming.irunner.com.tw/taroko2019

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