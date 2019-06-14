台大學生控校內辦「反送中」活動 遭校方索2萬場地費

2019-06-14 16:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大香港學生、台大學生會等擬在今晚舉辦「台大撐香港－台大人反送中之夜」，但台大學生會長吳奕柔在臉書貼出，遭校方索取2萬元場地費，辦活動的港生也證實校方有索費規定，強調身為台大學生，為何不能在校內發聲？強調活動將如期舉行。

台大下午則回應，校內單位（含學務處核可的學生社團及教職員工社團）及校外單位租借戶外場地，應向本校提出申請，經核定後方可使用。本校學生的社團活動應先向學務處提出申請，再經總務處核可後，不予收費。本校澄清，截至目前為止，尚未收到任何學生社團的申請，也未收取任何費用。

香港政府擬修「逃犯條例」，卻疑侵害人權與自由，讓中國可任意移送入境香港的人至中國受審，引發103萬人遊行，但港府卻出動警方暴力鎮壓，至數十人受傷、被捕，在台的香港學生、國內各大專校院學生組織，各界公民團體等，紛紛譴責，並舉辦聚會要力挺香港抗中國威權。

部分台大港生、台大學生會會長吳奕柔等人，也擬在今晚7點半，在台大傅鐘辦「挺香港」聚會，邀學運要角林飛帆等與會短講，並在今天中午發出活動邀請，不料下午就傳出，校方竟索取2萬元場地費，對比成功大學校方主管主動支持學生挺香港活動，台大校方舉動，遭學生上網批評。

吳奕柔貼出臉書指陳：「台大學生今天晚上要在傅鐘辦『我在台大反送中』，台大校方要主辦的學生繳2萬塊場地費。」直批差別待遇，更提及去年台大自主聯盟挺管中閔，在校內辦新五四運動，同樣在傅鐘聚眾，卻未聽聞繳交場地費，揚言活動照辦，並拒絕繳交不公平的錢！

同樣為了挺香港、台大港生吳欣倩也證實，校方聽聞反送中活動後，就說如果是個人名義、校外團體舉辦，就要付錢！吳生表示，今晚活動由挺香港、反送中的學生自主發動，暫無學生社團主辦，質疑為何身為台大學生，竟然不能在校內講「我們想說的話」？目前決定將如期舉行。

其他部分台大師生也在臉書批評，校方收費標準不一，決定如期參加活動，並改為「路過」、「去甩手」等，規避校方「活動」框架，並號召更多台大師生參與挺香港晚會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法