高市機車族6都之冠 車禍機車占6成4

2019-06-14 19:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市機車族數量為六都之冠，每年車禍有64%與機車有關，高雄市交通局長鄭永祥今特別舉辦「機車安全大家談-公民咖啡館活動」，邀專家學者、交通部道路交通安全督導委員會、新北市及桃園市交通局代表分享機車安全及路權改善經驗，俾作為高市施政改善作為的參考。

這場機車安全座談今（14）日於大東文化藝術中心二樓演講廳舉行，高雄科技大學李明聰助理教授，特別以市區道路規劃角度討論市區道路交通安全議題，建議依據不同的道路功能，配置不同的路型。

新北市交通局長鍾鳴時則表示，新北市的機車用路環境主要面臨機車待轉區空間受限、路側行為壓縮機車行駛空間等問題。新北市已開放26處單向兩車道路口直接左轉，同時也全面檢討機車用路環境，提出五大機車駕駛環境友善與安全措施。

桃園市政府交通局熊啟中主秘，則發表桃園市推動友善機車安全環境計畫經驗，包含規劃機車優先道或專用道、檢討機車待轉區、兩段式左轉等，運用新式的交通工程設施，如:3D減速標線、燈框機車待轉區等，提醒用路人減速慢行注意車前狀況；特別是運用科技執法，取締占用公車停靠區或未依規定停放而妨礙交通之違規車輛，有效降低違規數量，增進行車安全。

交通部道路交通安全委員會執行祕書謝銘鴻則說，交通部相當重視用路人交通安全，持續推動多項機車安全改善政策，包含機車考訓變革、公車進校園及高齡者駕照管理、大型車死角與內輪差體驗宣導等，也與大專院校合作應用車聯網技術，提供道路資訊與警示訊息，顯著改善校園機車安全。

高市交通局鄭永祥局長表示，這次座談，與交通部、新北市及桃園市交通局相互交流機車安全改善政策是難得的經驗。市民的生活與機車難以分割，提升交通安全是第一要件，交通局將持續落實各項交通安全改善政策，將把座談內容，納入未來施政參考，預防減少交通事故發生。

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