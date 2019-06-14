醫病》「像顆大石頭壓胸」！ 乳房切除後仍感疼痛

2019-06-14 17:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕原本個性十分開朗的80歲吳姓阿嬤，5年前罹患乳癌，接受左側乳房合併腋下淋巴結清除術，乳房切除手術順利後，但是術後半年，刺痛感持續從傷口擴大到腋下和肩膀，前胸好像有顆大石頭壓著，經轉診到台北慈濟醫院疼痛科，莊淨為醫師排除其他如心肺血管與乳癌復發問題後，診斷是「乳房切除後疼痛症候群」，為阿嬤做神經阻斷術、脈衝式神經熱凝療法等系列治療後，症狀緩解，吳姓阿嬤總算回復以往的笑容。

莊淨為說，根據美國癌症學會統計，大約有20%到30%的乳癌患者，在接受乳房切除手術後3個月到半年，傷口及臨近組織疼痛仍有持續或加重現象，便有可能是「乳房切除後疼痛症候群」，這類病人在接受乳房及淋巴組織切除後，有別於淋巴水腫的腫脹不適，病人可能會經歷傷口部位及腋下至手臂內側不同程度如火燒、蟲爬、刀刺、電擊般的疼痛，也有病人因疼痛與神經問題而使手部活動受阻，肌肉萎縮，加上疼痛慢性化，嚴重影響日常生活。

她指出，乳房腫瘤摘除手術，會視腫瘤大小及位置，施以不同的程度的切除，有乳房部分切除或全乳房切除，若影響到淋巴結，則會合併前哨淋巴結摘除，或腋下淋巴結全清除，腋下淋巴結及組織大範圍切除者，是「乳房切除後疼痛症候群」高風險族群。

莊淨為說，面對「乳房切除後疼痛症候群」，除藥物與復健治療，還可合併超音波導引介入性治療，進行神經阻斷術及脈衝式神經熱凝術，來延長止痛效果，有時在注射治療當下，疼痛立即得到緩解，效果顯著。

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