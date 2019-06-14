醫病》3天胖1.5公斤 醫警示：恐是致命心臟衰竭前兆

2019-06-14 17:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕有心血管疾病病史、年紀超過65歲以上的民眾要注意致命的心臟衰竭，在台灣它每年奪走7萬名病患生命；醫師提醒，如果3天內突然增重1.5公斤、或一週內重了2公斤以上，且有明顯水腫現象，就要注意恐是心臟衰竭前兆。

心臟衰竭是心血管疾病的末期結果，它有高住院率及高死亡率，醫師指出，根據2017年發表的「心臟衰竭登錄計畫」統計資料顯示，患者的住院次數會愈來愈多，高達32.3%的患者半年內會再次住院。

心臟是人體的中樞，一旦心臟無力了自然會拖累其他器官、產生相關併發症，所以病人被診斷出心臟衰竭的5年內死亡率逼近50%，比許多癌症更易致命。

心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑說，有心血管疾病病史、65歲以上老人都是高風險族群，他提醒，若發現3天內突然增重1.5公斤、或一週內重了兩公斤以上，很可能是因心臟衰竭前兆、水腫導致體重的增加，因為正常體重不可能增加這麼快。

王俊傑說，因心臟無力，就容易使四肢末端水腫，水分排不出去導致體重增加。另外常見症狀還包括容易累、喘、腫等，由於症狀與其他疾病相似，故容易被忽略。

心臟學會黃瑞仁理事長指出，心臟衰竭治療為心臟醫學領域最重要的課題，健保署於2017年將心臟衰竭納入急性後期照護計畫，學會也鼓勵各醫院的心衰竭治療團隊積極參與醫策會的照護品質認證。

心臟學會秘書長吳彥雯說，每一名心臟內科醫師在替病患治療時都有自己偏好的方法，心臟學會今年頒布最新的心臟衰竭照顧指引，明訂SOP，讓患者無論到哪一家醫院都能受到相同的照顧。

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