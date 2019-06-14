政大附中首設海外攬才子女專班 收費僅美國學校1/10

2019-06-14 15:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院強化全球攬才，但國際人才來台恐面臨其子女教育問題，教育部今宣布，選定政治大學附屬高級中學試辦「海外攬才子女專班」，採全英語授課，提供較低收費，讓人才不用擔心子女教育。

教育部指出，該專班採國際課程，依美國《各州共同核心課程標準》，也參採12國教課綱的共同核心科目，做適當改進，也研發選修課程等，是要強化外籍人才留台的誘因，解決國際人才子女教育問題，預計本月14日起到7月5日辦理招生。

政大附中校長陳啟東表示，貴族私立高中1學期收費20到30萬元，美國學校收費更高達40到50萬元，這次配合行政院的海外攬才，採實驗教育方式，設立海外子女專班，若是海外人才歸國，收費1學期4萬5千元，若外籍人士來台，收費1學期9萬元，相對較低廉，可降低國際人才來台的負擔。

陳啟東說，目前試辦，預計先招收高一、高二各1班，約60人，未來預計從國中到高中（7到12年級）各1班，招生量可達180人，師資方面今年先增5名老師，未來將增至15人，全英語授課，已規劃6、7間教室空間，不影響現有環境。

教育部表示，該專班招收外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才的子女，但不包含短期補習班教師，也招收境外優秀科技技術人才的子女，詳情可上政大附中網站及教育部網站 查詢。

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