全球最大童書出版社贊助英語電子書 台南人現賺1200元

2019-06-14 16:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全球首例！全球最大童書出版社Scholastic，將旗下2套英語電子書系統，免費讓台南老少使用1年，原本訂閱費每人每年1200元，等於是讓民眾「賺到了」，將於今年「台南市英語閱讀季」7月1日正式上線。

台南市長黃偉哲與Scholastic台灣區總經理董欣佳今（14）日聯袂宣布好消費。Scholastic出版許多書籍曾獲國際大獎，廣獲美國幼稚園及中小學選用教材，而哈利波特、饑餓遊戲小說即是Scholastic獨家出版。

黃偉哲說，南市能夠讓Scholastic挑選成為全球首例捐贈電子書，希望大家珍視這個機會，不必走到英語中心，在家裡就能接觸到即時的英語環境，各所學也可善加利用這項學習資源。

黃偉哲並表示，在前市長賴清德的領導下，台南的英文能力提升全國第3，這真的不容易，在6都中台南的資源最匱乏，而且又是在南部，市府團隊努力的成果，希望大家看得見。

董欣佳表示，這次贊助的2套英語電子書系統─BookFlix及TrueFlix，原需收取會員費，每人每年訂閱價1200元，免費提供台南市民使用1年，BookFlix收錄許多知名榮獲國際大獎的英語繪本，每本書會搭配一部英文短片，讓英語學習不再枯燥，而TrueFlix則以學科領域分類，每篇文章著重學科知識。

Scholastic也提供世界知名的繪本-大紅狗（Clifford）及小說-飢餓遊戲 （The Hunger Games）的圖像使用權，由市政府設計國小及國中英語閱讀護照，期望藉由偶像代言，提升學生英語學習興趣。

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