永平高中參與式預算課程 為瓦磘溝再生集思廣益

2019-06-14 15:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立永平高中今天舉辦「高中生社區參與式預算提案發表暨投票活動」，邀請瓦磘溝願景促進聯盟、永和社大、經典工程顧問公司及里長等，共同關心社區環境及瓦磘溝河川議題，永平高中11組的學生團隊分別就瓦磘溝環境改善創意提案，參賽組別先經由網路初選，遴選8隊進入現場提案發表決賽，將甄選出最優秀的提案，可獲得獎金5萬元。

永平高中校長劉淑芬說，「溪洲川流學」為學校的多元選修課程，由學生自組團隊志願參加計畫，經歷9週18節課程培訓，進行「E覽雙和」、「走讀雙和」、「虛實雙和」、「述說雙和」4大主題課程，課程以Google G Suite套件運用為核心，作為訊息公告、資料整合、提案簡報及投票平台等。透過課程使學生充分了解雙和地區川流環境特色，進而提出具體環境改善計畫。

「溪洲川流學」課程去年榮獲天下雜誌「微笑台灣、創意教案」的「日月光環境教育獎」，學生劉昀柔表示，課程讓她在電腦學習邁進一大步，透過積極查資料、做筆記，讓她學會「新店」二字的由來、古地名「屈尺」的故事，還有新店的原漢衝突歷史，學生簡釩軒說，參與計畫讓他看到環境與科技的結合，也學到許多新知識，學生鄒承晏也認為，課程讓大家更了解新店溪，並在電腦輔助學習方面有明顯進步。

「瓦磘溝願景促進聯盟」理事長林宗明認為，教導學子關心社區環境，以青春的聲音及身影翻轉社區居民的漠視，帶給大家熱情與希望。

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