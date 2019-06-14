龍井區農會「荳賞嫩豆花」 用在地黃豆 連市議會都來訂

2019-06-14 15:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鑑於國人愛吃豆花，黃豆產區之一龍井區，農會特研發「荳賞嫩豆花」，為非基改黃豆所製，非常香嫩，連台中市議會都下訂單，農會總幹事林裕議表示，因為不加防腐劑，嚐鮮期只有2週。

龍井區除了產西瓜，也有生產黃豆，而龍井區種植黃豆面積約20公頃，農會與農民契作，協助農民賣黃豆給廠商，為增加黃豆的附加價值，農會今年將黃豆製成豆花，自創「荳賞嫩豆花」。

龍井區農會已利用在地的農業自製成產品，如地瓜麵線、紅蘿蔔麵線、黃豆及黑豆冰棒、黃豆粹取的養生玉露等，此次則是利用黃豆製成豆花。

龍井區農會總幹事林裕議表示，黃豆品種為高雄選10號，產品叫「荳賞」，取之於農夫栽種的黃豆，對黃豆充滿包含關心，也細心栽培，翹首等待綠葉萌芽，如同父親對待子女，因此品牌取日文父親的諧音「荳賞」。

林裕議表示，目前豆花配料包是有機黑糖，未來會研發花生及地瓜，全部都是在地的農業，已在5月正式開賣了，一盒內有3小盒1百元，家庭號一盒為99元。

林裕議表示，「荳賞嫩豆花」採用品質相當好的高雄選10號品種，為非基改黃豆，而且不加防腐劑，因此嚐鮮期只有2週，非常鮮嫩好吃，市議會在下週就訂了上百盒。

由於「荳賞嫩豆花」只在龍井區農會的門市販售，且因保鮮期，因此民眾要購買除了到門市，只能透過預訂。

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