教育部發表「因材網」 用AI落實因材施教

2019-06-14 14:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕人工智慧（AI）時代將來臨，教育部今暢談相關教育布局，並發表可快篩弱點、適性學習的AI數位學習「因材網」，讓不愛聽老師講課的學童，也能增加識字率、線上學數學運算，達到真正的因材施教。

教育部次長范巽綠表示，AI教育布局是以12年國教的資訊科技教育為基底，要強化中、小學生的運算思維、程式設計等能力，也開發相關教材，讓學生理解AI對未來的影響，高中要有程式進階實作，好銜接大學人工智慧的技術與應用，培養具專業及數位應用的跨域人才。

教育部資科司長郭伯臣則報告，AI教育布局將從小學到大學，目前已有12年國教課綱、前瞻科技發展計畫、AI技術及應用人才培育等分項計畫實施，師培方面也將機器學習、AI列為職前教育必選，提高程式設計到3學分，更對接產業需求，以碩士人才外加名額、產學碩博專班、特色研究中心、產業創新研發中心等各計畫，擴充AI人才質與量。

另，教育部也研發用AI融入教育，今發布與科技部合作推出的「因材網」，可影片教學、線上提問及作答，並用大數據分析影片瀏覽，找出學生學習弱點，連結學生的學習路徑，後續加強及補救等。

高雄市六龜區新威國小老師黃馨緯說，用因材網2年，引導學童主動學習，除了第1時間就能掌握學生課堂上不會的內容，也能採個人適性化分析，用9個月時間，學童數學未通過率從23人降為4人，國文科的識字量也大幅提升。

台南大學的人工智慧教育暨發展中心則結合中、小學教師，共同推出相關AI教材，要讓孩子「和AI做朋友」；台南二中則由學子演示，展現專業度講解AI的「監督式學習」及「分類」應用，讓電腦把未知資訊整理，並秀出用筆電分析人類手勢「剪刀、石頭、布」，成功實作出AI模型與應用判斷。

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