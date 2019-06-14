宜市防範登革熱 22日起全面消毒

2019-06-14 14:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所為防範登革熱疫情，將從22日起至7月19日止，展開全市38里及21所學校的全面噴藥消毒作業；宜蘭市長江聰淵說，消毒作業將從梅雨季節結束後展開，也呼籲市民一起動起來，留意家中積水容器，防治病媒蚊孳生。

隨著高溫炎熱天氣的到來，登革熱的疫情也逐漸升溫，宜蘭市公所以「清除孳生源為主，緊急噴藥為輔」的原則，除安排全市分區消毒作業外，江聰淵今與宜蘭市環保志工，一起宣導民眾做好自我檢查清除家戶內外積水容器，希望宜蘭市的防疫作戰大家動起來。

根據市公所規劃，宜蘭市將從22日起到7月19日安排全市消毒防疫工作，預計編成2組共計8人，展開消毒作業，除例行性使用消毒車進行夜間消毒外，另外針對通風良好公寓大廈中庭或社區，也會使用煙霧式消毒機進行日間消毒，公所清潔隊也每日派員進行重點道路的清潔整頓及道路側溝的清疏作業，以避免水溝內阻塞造成隱藏性的積水而孳生病媒蚊。

市公所提醒民眾，於消毒期間，務必將曝露於戶外的物品收進屋內，不要將食物、養殖魚缸曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染。

江聰淵表示，宜蘭市要發大財，城市的環境、健康與安全都要顧好，很感謝社區志工共同參與登革熱的防疫，配合市公所，進行防疫宣導，與相關消毒作業，讓防治登革熱，變成全民運動，讓宜蘭市變得更好。

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