秋行軍蟲隨西南氣流散播全台 僅剩3縣市倖免

2019-06-14 13:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會昨天啟動型態鑑定機制後，目前全台灣鑑定出有秋行軍蟲出沒的縣市，只剩下南投縣、高雄市和屏東縣倖免，其他各縣市都已出現秋行軍蟲，馬祖更捕捉到成蟲，農委會副主委陳駿季表示，由天女散花的分布，研判是因西南氣流而來。

陳駿季指出，昨天啟動型態確認後，加上分子鑑定結果的案例，確認是秋行軍蟲的有39件，以天女散花方式在台灣各地都有發現，推測主要是透過西南氣流過來，因為如果是透過邊境進口生鮮物品進來，應該會從一個點開始擴散，但是看到現在的分布，應該是透過氣流進來。

而根據農委會統計資料，39件確定案例中，只剩下南投縣、高雄市和屏東縣還沒有出現秋行軍蟲蹤跡，澎湖馬公港則是今早捕捉到疑似成蟲案例正在鑑定中，馬祖的福澳港則是經由性費洛蒙誘捕到4隻成蟲，今早已經鑑定為秋行軍蟲成蟲。

台灣本島尚未出現成蟲 鼓勵通報殲滅幼蟲

陳駿季再度強調通報的重要性，他指出，由於現在台灣本島尚未出現成蟲，所以要掌握關鍵期殲滅幼蟲，請民眾踴躍通報，通報獎勵金1萬元，且有機田農民不用擔心噴藥銷毀，因為依照規定只是當期產出不能販售，不會影響到後續有機驗證。

目前通報的方式有4種：

通報專線0800039131

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