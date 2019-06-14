馬祖捕捉到首例秋行軍成蟲 農委會研判從中國飛來

2019-06-14 12:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕馬祖發現秋行軍成蟲，農委會副主委陳駿季今天表示，樣本今天上午已經送到防檢局確認，由於馬祖沒有太多農作物可以棲息，所以研判是從中國進到馬祖，目前台灣本島尚未捕捉到成蟲，因此要掌握殲滅幼蟲的關鍵期，請民眾踴躍通報。

秋行軍蟲災害緊急應變小組說明，經防檢局基隆分局通報，馬祖的福澳港經由性費洛蒙誘捕到4隻成蟲，已持續強化檢疫措施，包括加強來自疫區寄主產品、貨櫃及載運工具檢查、於機場、港口及貨櫃場定期巡查等工作。

陳駿季指出，外島馬祖發現成蟲，今天早上送到防檢局確認，共有4隻成蟲，馬祖沒有太多農作物可以棲息，推測從中國進到馬祖，昨天啟動型態確認後，確認的共有39件，以天女散花方式在台灣各地發現，推測主要是透過西南氣流過來。

陳駿季強調，台灣本島還沒有發現成蟲，所以後續本島通報速度加快相當重要，發現幼蟲後現地焚化就地掩埋，希望第一階段盡可能把幼蟲殲滅，如果本島如果發現秋行軍蟲，就會啟動第二階段策略強制噴藥，因為就地掩埋就比較沒有效果，第三階段會依據疫情研判進行自主管理。

有機農田的農民如果發現秋行軍蟲會有噴藥疑慮，陳駿季說，只是當期無法販售，不用擔心後續不能進行有機生產。

農糧署指出，《有機農業促進法》授權子法中有新增規定，因此有機田如果需要噴藥銷毀秋行軍蟲，會實施暫時性管制，最終不影響農友驗證資格，這次秋行軍蟲防治所使用的烏肥屬於化學肥料產品，但因配合防疫需要則可適用規定辦理。

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