奮鬥11年、桃園市拿下 ICF智慧城市首獎

2019-06-14 11:28

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府副秘書長邱俊銘率團赴美，參加美東時間13日於紐約舉辦的「智慧城市論壇（ICF） 2019全球高峰會」，桃園在經過11年的努力，今年終於由ICF全球7大智慧城市脫穎而出，如願拿下智慧城市首獎，回顧11年來，桃園市4次進入TOP 7，而市府推動的學校智慧教育、參與式預算、青創等政策獲得評審青睞，才拿下首獎。

邱俊銘說，智慧城市評選項目包括寬頻、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及永續性等六大指標，今年ICF以「Infinite Learning」（無限學習）為主題，創辦人兼主席John G. Jung於4月29、30日到桃園實地訪視，對於桃園市持續推動各級學校智慧教育、推動市民直接參與政府預算與施政、青年創新創業輔導及對於新住民、高齡人口無邊界數位關懷都給予高度肯定。

另外市長鄭文燦上任後於智慧教育、市民卡、新創基地等的建設，加上推動智慧產業蓬勃發展，終獲衆多評審的肯定，拿到2019年度全球智慧城市首獎（Top 1）。

今年入圍ICFE七大智慧城市包括桃園市，美國伊利諾州芝加哥、俄亥俄州哈德森與韋斯特維爾3城市，加拿大哥倫比亞特區亞巴斯佛、安大略省沙尼亞蘭頓郡2城市，還有澳洲昆士蘭省陽光海岸，桃園市為今年亞洲唯一入選的城市。

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