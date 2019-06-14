樹林生命紀念館新穎落成啟用 15日起受理登記

2019-06-14 11:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第19座公立納骨塔、樹林生命紀念館今天落成啟用，民政局長柯慶忠說，紀念館初期將提供5049個骨灰櫃、800個牌位，塔位依使用層別收費2.5萬至4萬元，牌位每個2萬元，15日起受理登記，館方人員表示，樹林生命紀念館收費平價及明亮寬敞的環境，啟用前就有3千人次至場參觀詢問。

柯慶忠說，樹林生命紀念館融合地景、低耗能，並結合當地文化特色的生命紀念館，採半戶外式建築設計，除引入自然通風採光，提升空間舒適度，亦可降低後續維護管理成本，外觀以透空格柵做為建築物皮層，增加視覺穿透性及明亮感，形塑在自然間流動、緬懷先行者的幽遠氛圍。

樹林生命紀念館新建工程共分二期，第一期規劃興建地下1層，地上3層，最大規劃櫃位2萬6千個，此次先行啟用第一階段1樓骨灰位5049個及牌位800座，第二期工程施工中，預計2021年啟用，規劃櫃位2萬9千個及1萬2千座牌位，可提供土、樹、三、鶯地區民眾就近安置先人骨灰。

殯葬管理處長黃秀川說，樹林生命紀念館15日早上7點發放號碼牌，8點開始受理民眾申請，申請需知、收費標準及相關注意等資訊已公告於民政局及樹林區公所網站，民眾可以上網查閱相關資料，另15日及16日早上8點到下午5點在東佳路8號路口，提供交通接駁車搭載民眾往返樹林生命紀念館。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法