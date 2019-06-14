醫病》喪夫抽菸20年 婦患心臟病、肺齡老10歲

2019-06-14 09:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕57歲古姓婦人20年前喪夫，獨力撫養3名幼子，壓力大，開始抽菸，一天抽上30、50支，曾就醫戒菸失敗，近年罹患冠心病、走路喘，一做肺齡竟比實際年齡老10歲，去年重新在台中榮總做戒菸治療服尼古丁替代藥物，個管師3天兩頭關心與衛教，終於戒菸成功，精神變好，身上沒臭味，走路也不再氣喘吁吁。

古婦在台中榮總急診擔任傳送員超過30年，壓力大就抽上一包半的香菸，在家無聊也抽上2包半，6年前曾到住家附近的醫療院所做菸癮治療，服用尼古丁替代藥物1週就放棄了，覺得沒人支持、關心，就沒動力再戒菸。

中榮去年做員工抽菸調查，發現古婦抽菸，主動介入勸導加入戒菸計畫，除配合用藥，個管師持續衛教和關心，古婦說，個管師看她上班就問她「抽幾根啊」或是問她戒菸有沒有不舒服，讓她備受關心，不好意思再抽菸，朋友和女兒也一路陪伴支持，終於熬過3個月戒菸期，至今1年都未再抽菸。

台中榮總家醫部主任劉夷生說，國人10大死因中，癌症、心血管疾病、肺炎等6項都跟吸菸有關，台灣一年超過5千人死於菸害；家醫科醫師朱為民說，抽菸會影響肺功能，加速肺臟老化，民眾自己戒菸成功率不到10%，透過戒菸門診有藥物與醫護個管師支持及跨科協助，中榮成功率逾40%。

朱為民也說，不同年齡可用不同的戒菸方法，像18歲以下吸菸年輕人，重視外表，就要注意抽菸會使牙齒變黃、掉牙、口腔癌；中年人則因應酬、壓力抽菸，想戒菸就要遠離抽菸環境、宣告戒菸、貼標語提醒；老人抽菸就要小心癌症、心血管疾病上身，也會讓孫子吸二手菸、三手菸，影響健康，因此戒菸永遠不晚，馬上戒仍有效果。

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