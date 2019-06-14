06/14 各報重點新聞一覽

2019-06-14 06:25

自由時報

民進黨初選 蔡英文勝出

民進黨總統初選民調昨出爐，爭取連任總統的蔡英文以三十五．六七％民調成績，大勝前行政院長賴清德的二十七．四八％，以八．二％差距，獲得民進黨二○二○總統大選提名。

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特首下台 香港聲浪湧

不滿香港政府強推可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」，一○三萬香港民眾九日走上街頭反對修訂《逃犯條例》，數萬港人十二日再包圍立法會阻撓法案二讀辯論，卻遭到警方強硬鎮壓。十三日香港街頭恢復平靜，但緊張情勢持續升高，除湧現要求特首林鄭月娥下台聲浪，泛民主派組織民間人權陣線（民陣）更宣布發起「黑色大遊行」與「反修例」集會，香港街頭十六日料將再湧現百萬示威人潮。

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中油油輪中東遭襲 油貨恐全毀

美伊緊張局勢升高，繼上月四艘油輪在波灣地區遇襲後，昨又有兩船在連接波灣的阿曼灣遭攻擊，其中一艘證實為台灣中油租用的油輪「Front Altair」，該船載有七．五萬噸石油腦，因船隻起火，油貨恐全數遭毀，這是中油頭一次碰到此種狀況。

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蘋果日報

蔡英文初選勝出 民調贏賴清德8百分點 狂甩韓國瑜柯文哲

民進黨總統黨內初選，蔡英文出線！尋求連任的蔡以35.6768%支持率，領先對手賴清德的27.4843%，以近8.2個百分點領先拿下勝利，將代表民進黨參選2020年總統。結果公布後賴致電恭喜蔡，說會遵守承諾支持黨提名的候選人。蔡強調為了台灣，2020總統大選，「我們一定要贏」。

稱中華民國「地區」韓辯口誤 院會遭蘇揆糾正 幕僚還拗：地區是中性語言

全球關注香港「反送中」抗爭，高雄市長韓國瑜前天談「反送中」，竟將中華民國以「地區」稱之，引發爭議。行政院長蘇貞昌昨在院會當面打臉韓說，「韓市長不該在中華民國後面加上『地區』二字，中華民國就是中華民國。」韓國瑜事後不斷解釋是「口誤」，學者痛批韓，「像國台辦口氣，要矮化台灣國格！」

聯合報

綠初選 蔡英文勝出 蔡賴配？賴清德：謝謝

民進黨二○二○年總統選舉確定由蔡英文總統代表參選，昨天公布總統初選民調結果，蔡英文以百分之卅五點六七，對上行政院前院長賴清德百分之廿七點四八，以八點二個百分點勝出。蔡英文呼籲黨內同志團結打贏二○二○，賴清德則致電蔡表示會全力支持，也呼籲支持者團結挺蔡連任。

中油租船在中東遇襲起火 疑遭魚雷攻擊

兩艘裝載石化燃料的油輪十三日上午在阿曼灣遇襲，其中一艘是中油租船，裝有七萬五千噸石油腦。兩艘船疑遭魚雷或磁性水雷攻擊，其中一船起火，緊急棄船逃生的船員全數獲救，油價聞訊大漲百分之四。這是近一個月來中東地區第二樁油輪遇襲事件，區域情勢再陷緊張。

中國時報

國民黨還在亂 壓力爆表

史上最曲折的民進黨總統初選結果揭曉，蔡英文挾現任優勢以8.2趴贏過賴清德，領先幅度超出預期。黨主席卓榮泰表示，民進黨已產生最強候選人，將立即著手整合，並啟動選戰模式。由於初選結果超完美，賴清德也在第一時間向蔡英文道賀，民進黨士氣大振，原本勝券在握的國民黨卻陷入內亂，選情正面臨逆轉。

承租貨輪阿曼灣遇襲 10億付之一炬

美伊緊張情勢升高之際，又有2艘油輪13日早上在伊朗外海的阿曼灣遭魚雷及磁性水雷攻擊。當中1艘為台灣中油公司承租的貨油船，船上價值10億的7.5萬噸石油腦恐付之一炬。中油表示，石油腦庫存到7月底無虞，國內供應不受影響。這是中油營運70年來首次有載貨貨船遇襲，內部直呼「很倒楣」。

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