東眼山「回森林家」 看木構建築前世今生

2019-06-13 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕新竹林區管理處去年於復興區東眼山國家森林遊樂區舉辦「回森林家」活動，引起熱烈迴響，為儲備東眼山常態辦理「山慶」嘉年華能量，訂15、16、22、23日一連兩週假日擴大舉辦今年「回森林家」活動，邀請20位具森林、里山、林產物等面向創作的「職人」現場介紹他們的創意發想，並與淡江大學建築系合作進行「取之於森林，用之於森林」計畫，利用國產木材首次在國內森林創作實驗性木構建築設施。

由淡江建築系老師郭恩愷帶領10位學生取名「森林木十人」團隊，駐地利用台灣國產材─柳杉疏伐木做為建構材料，在東眼山景觀步道沿線的柳杉人工林區域規劃兩座曲木木構造物「浮森」及「脊森」，以此展現國產材木構建築的多種可能性，讓民眾清楚森林到產物的連結。

郭恩愷表示，師生團隊的設計發想是從認識人工林疏伐木及柳杉國產材開始，善用柳杉天然韌性特質並結合蒸汽彎曲技術與木造金物工法來創造設計結構，以最小化的影響鑲嵌在森林基地的自然生態中，並在景觀及視覺上能融入森林環境為優先考量，建構出具有永續性、同時能回歸土地的木構建築為理想目標。

設計過程中，團隊走訪東眼山挑選基地、討論設計方案，把林管處提供的柳杉疏伐木運到正昌製材廠設計裁切後，運回學校由學生製造加工成為單元設計構件，本月初運到東眼山進行構件組裝，搭配「回森林家」活動開幕，15日下午1點30分在東眼山森影館舉辦成果發表。

「職人」攤位將以森林選書、山野料理、雜草飲料、植物織品、植物刺繡、鉤針植物花草、木作及雕刻等主題呈現，活動依收費標準購票入園，交通方面，除自行開車，尚有桃園市L807免費巴士由大溪區公所發車行駛至東眼山。

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