陶博館設備須汰換 蘇巧慧爭取文化部補助

2019-06-13 20:38

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧今天邀集文化部及地方議員到新北市立鶯歌陶瓷博物館會勘，視察館內老舊的電機設備，並向文化部爭取前瞻基礎建設預算中「博物館與地方文化管提昇計畫」補助。文化部次長李連權表示，目前會針對典藏地點的恆溫、恆濕措施改善，以及電機、空調、消防設備經費的2千多萬。

鶯歌陶博館自1988年提倡興建，到2000年正式開館至今，多項設備已逾使用年限，蘇巧慧表示，許多零件在市面上也已經停產，導致維修困難，曾發生冷氣空調故障、消防設備老舊等情況。

她也說，雖然待修復設備有不少，但陶博館卻一直苦無經費，甚至去年一度因為空調設備故障，館內溫度高達40度的狀況，影響到參觀者和館內工作人員。

到場的市議員廖宜琨、林銘仁、陳世榮表示，陶博館一年編列71萬元修繕費用，能夠改善的設施有限，地下室也曾有漏水的問題，希望中央地方能同步努力。

對此，李連權指出，現場發現有多處設施需要改善，文化部將分年分期修復館內設備和轉型，首先將典藏地點的恆溫、恆濕措施改善、以及重要電機、空調、消防設備協助處理，經費約近2千多萬元。

他強調，博物館結構問題部分將由博物館完成辦理詳評，預計今年8月底會有完整報告，未來若新北市政府提相關計畫，文化部也將與內政部會商，共同提供經費與技術的支持。

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