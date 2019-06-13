小孩子輸3萬元 北市也要訂夾娃娃條例

2019-06-13 20:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕夾娃娃機亂象叢生，桃園市率全國之先設立「自助選物販賣事業管理自治條例」，管理規範夾娃娃機。北市議員李傅中武今日下午在議會質詢指出，部分夾娃娃機的選物是成人情趣用品，有的夾娃娃機還可以換現金，涉及賭博罪，有孩童還因此花了3萬多元，孩童父母氣得向他陳情檢舉，要求北市府盡速訂定相關自治條例。

對此，北市商業處長高振源答應，會研擬自治條例，而北市府早在去年就訂立相關管理辦法，在行政管理已有規範，備詢的台北市長柯文哲表達認同，允諾訂定通盤辦法管理。

李傅中武在議場播放多張助理在各地蒐集拍攝的娃娃機照片，他指出，夾娃娃機很多開設在學校旁邊，選物有食品甚至有活體動物，還有成人情趣用品、藥品跟化妝品，部分夾娃娃機的選物外包裝張貼寫了500、300的字樣，或是寫麥香紅茶30罐

李傅中武問柯是否知道數字代表的意思，柯回答，不知道，李傅中武爆料，夾娃娃選物數字寫500、代表可以換現金500元，張貼著「30罐飲料」字樣的選物就能換300元現金，非常離譜，有孩童因此輸了3萬多元，被爸媽抓到，市府卻沒有規範管理。

高振源表示，去年4月30日已有訂定相關流程，按照中央規定，若機台涉有成人用品、菸酒、活體動物，由負責的相關單位要求下架，今年4月到6月期間也有偕同社會局、警察局進行聯合稽查，已有達到成效。

李傅中武則表示，夾娃娃機不僅藏情色，還涉及賭博罪，應該訂立自治條例讓所屬機關有法可以依循執法，且目前北市有5百多家、1萬5千夾娃娃機台，僅是有商業登記，有許多「寄台」在文具店、飲料店，黑數很多，市府應該清查，並有個具體管理法規。

高振源答應，自治條例會研擬，未來涵蓋稅捐單位放進法規。柯文哲則表示，夾娃娃機要有個通盤辦法，「我們回去處理」。

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