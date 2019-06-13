版權掃興 台中老人K歌不樂

2019-06-13 19:09

〔記者張菁雅／台中報導〕各里及社區活動中心常有伴唱機，成為許多老人平常的娛樂，最近傳出音樂著作權單位要查歌曲版權。台中市議員林德宇、施志昌、陳世凱、何敏誠今日質詢時指出，社區居民及老人都很緊張，甚至有些「歌唱班」停辦，市府應主動協助，和業者協商妥善方案並編列預算，讓市民能安心歌唱。

林德宇說，近來民眾一再反映，各里及社區活動中心的卡拉OK及伴唱機著作權有些疑慮，大家都很緊張，而台南市也面臨同樣問題，市長黃偉哲主動召開說明會，邀里長聯誼會及業者共同會商，讓大家都心安，台中市政府應主動積極跟業者來協商，提出妥善的方案或編列預算。

施志昌也表示，市府現在只補助屬於區公所與社區發展協會所屬的伴唱機，但地方上許多歌唱班是自行另覓場地，不在活動中心或社區發展協會，就無法獲得補助，以致有些協會、長壽會與老人會開辦的歌唱班停辦，老人失去出門參加活動的機會。

市長盧秀燕表示，為讓長輩安心唱歌，並兼顧著作權，市府將與相關音樂著作權單位洽談，各區公所也編有經費，目前規劃由區公所處理，如果公所經費有問題，民政局也會協助。

民政局長吳世瑋則指出，目前經濟部智慧財產局與中華音樂著作權協會、亞太音樂集體管理協會等2家著作權集體管理團體研商中，預計7月份訂定共同使用報酬率及單一窗口，市府屆時會出面洽談。

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