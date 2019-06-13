逢雨必淹！社頭山腳路又見水上行舟

2019-06-13 17:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕又淹水了！彰化縣社頭鄉山腳路四段台塑加油站周邊因側溝排水老舊，每逢大雨過後就淹水，水深達半個輪胎以上，駕駛經過猶如水上行舟，若不慎還會發生熄火狀況，而近日豪雨不斷，用路人經過無不膽顫心驚。協和村長劉聰波表示，該路段幾乎逢雨必淹，20年都無法徹底改善，希望政府重視人民安全。

劉聰坡指出，淹水路段位在滴水坑下方，下雨時，雨水沿下游222巷、256巷道流下，匯入山腳路側溝，再往南流向員大排水，但往往流到此就堵住了，造成水溝溢堤，積水長2、30米，深達半個輪胎高以上，常有駕駛不黯路況，猛然衝入積水路面，水花濺溼引擎，車輛當場熄火拋錨，還要幫忙呼叫拖吊車來處理。

劉聰坡說，該路段側溝設計已有20多年，又小又窄，下大雨就積水，近幾年他屢屢跟上級反應，應該拓寬側溝，得到的回覆卻是該路段管線複雜，無法動工，由於當地車流量大，有地方代表顧慮用路人安全，只好在淹水前方100巷巷口設立「汛期路面積水，車輛請改道」牌子，提醒民眾注意安全。

對此縣府水資處處長陳詔慶表示，該路段評定為水路共用區，為減緩淹水問題，去年已於上游段設置一處沈砂池，下游地區全家便利商店旁與91巷施設完成2條地下水道銜接滴水坑水路，並將雨水導流至員林大排，使該區域淹水大幅縮減10分鐘就能消退。

縣府工務處處長林漢斌說，考量山腳路沿線多處埋有自來水線、電信等甚至還有軍用管線等，線路複雜，新型雨水下水道寬達近2米，比舊型下水道60公分大上數倍，加上該路段還有私人用地問題，施工難度高，需審慎評估。

社頭鄉公所建設課長黃永乙說，該路段積水問題困擾多年，所方一直尋求改善，在縣府補助下，積水消退時間已從2小時大幅縮減至20分鐘內，惟該處屬低窪區，側溝匯流下游需花點時間，而雨季間所方一直保持路況監視，若積水太深，將提早拉起封鎖線，或設立三角椎警示。

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