老翁冒冷汗、胸悶暈倒 竟是急性肺栓塞

2019-06-13 17:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣75歲的陳姓老翁，在家中突然喘不過氣暈倒，且頻冒冷汗，家人見狀送醫檢查，最後確診為「急性肺栓塞」，緊急手術後才成功撿回一命，就醫3天後已可下床走路，復原情況良好。

收治病例的博愛醫院心臟內科主治醫師江孟修解釋，肺栓塞是指肺部動脈因脂肪阻塞，造成血液無法回到肺部交換，全身血壓、血氧濃度下降，明顯症狀是喘不過氣、頭暈，若拖延治療，恐併發休克、死亡。

醫師調閱陳翁病史，發現他雖不菸、不酒，但有高血壓、高血脂病史，已服藥多年，5年前曾發生突發性肺栓塞，所幸當時也是家人發現早，就醫後順利救回一命。

江孟修指出，陳翁5年來偶有胸悶、氣喘，但無明顯不適感，直到最近在家中準備用餐時，突然胸悶、暈到在椅子上，到院時血壓低於90毫米汞柱，瀕臨休克。

醫護人員透過電腦斷層掃瞄，發現陳翁左、右兩邊肺葉動脈嚴重堵塞，先以點滴施打溶栓藥物，讓血栓溶解，最後再用超音波脈衝溶栓導管療法，將動脈血栓震碎，3天後就可下床走路，現復原情況良好。

江孟修提醒，產生血栓危險因子與心血管疾病類似，如高血壓、血脂等，都是肺栓塞高危險群；另有動過骨科手術、癌症、服用避用藥或懷孕女性，因服用的治療藥物，也容易在血液中產生血栓，也是高風險族群；若在家中出現呼吸窘迫、氣喘等狀況，建議就醫找出病因。

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