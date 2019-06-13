老翁冒冷汗、胸悶暈倒 竟是急性肺栓塞

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣75歲的陳姓老翁，在家中突然喘不過氣暈倒，且頻冒冷汗，家人見狀送醫檢查，最後確診為「急性肺栓塞」，緊急手術後才成功撿回一命，就醫3天後已可下床走路，復原情況良好。
收治病例的博愛醫院心臟內科主治醫師江孟修解釋，肺栓塞是指肺部動脈因脂肪阻塞，造成血液無法回到肺部交換，全身血壓、血氧濃度下降，明顯症狀是喘不過氣、頭暈，若拖延治療，恐併發休克、死亡。
醫師調閱陳翁病史，發現他雖不菸、不酒，但有高血壓、高血脂病史，已服藥多年，5年前曾發生突發性肺栓塞，所幸當時也是家人發現早，就醫後順利救回一命。
江孟修指出，陳翁5年來偶有胸悶、氣喘，但無明顯不適感，直到最近在家中準備用餐時，突然胸悶、暈到在椅子上，到院時血壓低於90毫米汞柱，瀕臨休克。
醫護人員透過電腦斷層掃瞄，發現陳翁左、右兩邊肺葉動脈嚴重堵塞，先以點滴施打溶栓藥物，讓血栓溶解，最後再用超音波脈衝溶栓導管療法，將動脈血栓震碎，3天後就可下床走路，現復原情況良好。
江孟修提醒，產生血栓危險因子與心血管疾病類似，如高血壓、血脂等，都是肺栓塞高危險群；另有動過骨科手術、癌症、服用避用藥或懷孕女性，因服用的治療藥物，也容易在血液中產生血栓，也是高風險族群；若在家中出現呼吸窘迫、氣喘等狀況，建議就醫找出病因。
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宜蘭羅東博愛醫院心臟內科醫師江孟修透過超音波脈衝溶栓導管療法，將堵塞血栓震碎，老翁現以康復，無副作用。（記者張議晨攝）
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陳姓老翁就診時，兩邊肺動脈已幾乎完全堵塞（黃色箭頭處），性命垂危。（記者張議晨攝）