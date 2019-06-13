不一樣的謝師宴 國宴主廚與學生一起料理

2019-06-13 16:30

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林大成商工今天舉辦謝師宴，不同於其他學校在餐廳舉行，學校邀請國宴主廚與學生一起料理，上菜、師長吃得美味佳餚，學生還可近距離學到主廚們的技巧。

大成商工校長鄒紹騰指出，過去謝師宴都在外面餐廳舉辦，今年邀請國宴主廚駱冠毓、楊銘鐸到學校現場料理12道美食，也選餐飲科學生可以近距離跟主廚們學技巧，讓謝師宴變得更有意義。

駱冠毓表示，高職餐飲科學生學習的重要是基本功，炒功、切功都要做得紮實，他鼓勵學生要多練習。

楊銘鐸指出，廚房工作環境不像辦公室舒適，溫度動輒要37、38度，要走廚藝一定要吃得了苦才能堅持下去，他鼓勵學生自己品牌要靠自己打造，高職學的基本功一定要學好。

今天12道料理都使用雲林在地食材，有快樂豬、台西鴨、莿桐蒜頭、玉米雞等。

大成餐飲科學生翁翔韓、廖慧柔說，今天近距離看主廚料理，雖然時間很短，但收穫比在教室、課本中得到更多及實用。

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