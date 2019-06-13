公立高中優先免試入學放榜 新北總錄取率25.6％

2019-06-13 17:09

〔記者周湘芸／新北報導〕108學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學管道今天放榜，各國中學生報名人數總計1萬1428人，共錄取一般生2881人（含經濟弱勢生43人），總錄取率25.6％，學生須於明天上午9點至11點於錄取學校辦理報到，否則視同放棄。最新訊息可至「108學年度新北市立公立高級中等學校優先免試入學網站」查詢。

新北市優先免試入學管道招生名額共2991名，及2%特殊生外加名額，此次參與學校共31所，今天放榜共錄取2881位一般生及77位特殊身分學生，總錄取率25.6％，較107年提高3.78%。

教育局提醒，明天中午12點半將於各招生學校網站公布備取生報到人數，下午1點半至2點半備取學生須依錄取學校公告或通知辦理報到，而若已報到學生要參加基北區免試入學志願選填分發，務必在簡章規定時間內聲明放棄錄取資格。

教育局表示，為落實在地就學政策，自104學年度起，新北市便辦理高級中等學校優先免試入學，並自107學年度擴大辦理，落實「在地就學」的精神。此外，各校皆開出優免招生名額至少1%的經濟弱勢學生名額，鼓勵弱勢家庭學業優異的學生能優先入學，且為了達到「足額錄取」的原則，也增列備取生名額。

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