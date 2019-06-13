男子一健身就頭痛 檢查才知「雷擊性頭痛」

2019-06-13 17:05

〔記者蔡思培／台北報導〕一名有健身習慣的30歲張姓男子健身時突感前所未有的頭痛、且持續半小時，因此立刻停止運動。隔天嘗試運動，結果頭痛又再發，讓他不敢再健身立刻就醫。住院檢查後診斷為雷擊頭痛中的可逆性腦血管收縮症候群（RCVS），在使用抗血管痙攣藥物後，頭痛不再發作。

聯合醫院仁愛院區神經內科醫師王毓禛表示，雷擊頭痛的診斷標準為突發、且頭痛在1分鐘的時間便可達到最嚴重強度，還會持續5分鐘以上。產生雷擊頭痛的原因很多，像是腦部動脈瘤破裂、腦出血、腦炎、腦壓過高等問題，王毓禛說，目前醫生最擔心的是腦部動脈瘤，報告指出，如果腦部動脈瘤破裂，有3成機率在到院前就會死亡。

如何區別一般偏頭痛與雷擊性頭痛，醫師表示，典型偏頭痛發作前有看到閃光、肚子痛等預兆，之後才開始頭痛，且從發生到最痛很少小於1分鐘，大約持續到20到30分鐘，但雷擊頭痛從痛到最痛小於1分鐘。

王毓禛說，張男罹患的可逆性腦血管收縮症候群，也是雷擊頭痛常見的原因之一，女性最好發年紀女性約在40到50歲，男性病患則是30到40歲之間。RCVS的成因很多，像是產生內分泌腫瘤時血壓過高、交感神經出問題或食用不當藥物。多數RCVS病患在發病期間都有明顯的頭痛誘發因子，像是排便、用力、情緒激動、性行為或洗澡等，醫學報告指出，有3到4成的人是上廁所或性行為時發作。

王毓禛說，目前研究並未發現RCVS會遺傳的證據，由於成因變化多，也無法從飲食、生活習慣去降低風險。他提醒民眾，如果有雷擊頭痛，應儘速就醫，以避免產生嚴重的後遺症。

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