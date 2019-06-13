桃連區技優生甄審入學放榜 14日報到

2019-06-13 16:55

［記者謝武雄／桃園報導］桃連區高中學校技優甄審入學、直升入學、特色招生專業群科甄選入學於今天放榜，教育局呼籲，錄取學生必須於明日至各錄取學校報到，另直升入學部分，備取生若通知錄取則於17日報到，若要參加免試入學志願選填，需向錄取學校辦理放棄並取得證明，才能參加6月份免試志願選填。

其中直升入學錄取學生，需在14日向學校辦理放棄並取得證明，另技優生甄審入學及特色招生專業群科甄選入學獲得錄取的學生，則是在17日向學校辦理放棄並取得證明，才能參加免試志願選填。

教育局表示，技優甄審入學招生共有171個校科，提供538個名額，以不採學生在校成績與國中教育會考成績，依照學生參加技藝技能競賽成績或學校技藝教育課程成績轉換成積分後，進行入學分發，報名參與分發471人、錄取317人，錄取率67.3%。

直升入學只提供給高中附設國中部學生參加，計有市立觀音高中等9所學校，提供1154個名額，分發比照免試入學超額比序，須採計國中會考成績，由系統進行分發，報名1162人，錄取985人，錄取率84.8%。

其中建國國中曾筱媛錄取中壢家商流行服飾科、她原本對餐飲科系有興趣，但因為肉常常切不好，最後選擇服飾，也感謝免試入學可以比賽成績申請學校；建國國中 黃峻洋代表學校參加技藝競賽，獲得了不錯的成績，最後順利進入北科附工汽修科；建國國中張芳瑜選擇技藝班是想了解那些職群在做些什麼，在學習過程中覺得有趣也學的很開心，最後錄取北科附工花藝科。

幸福國中劉詠妘、施閔耀則是參加特招專業群科，其中劉詠妘參加北科附工畜產保健科，因為本身很喜歡動物，希望能就讀相關科別；施閔耀則是參加北科附工汽修科特招，兩人選擇特招原因是因為特招多了一條管道，如果錄取了也不用跟桃連區兩萬多人去搶名額。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法