仲介剝削逼5萬移工「失聯」 就服法挨轟修假的

2019-06-13 15:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕2016年立法院通過《就業服務法》第52條修正案，取消外籍移工每3年必須出境一次的規定，原意是保障移工無需重複被收仲介費，降低其經濟負擔，也避免涉險打黑工，然而根據移民署統計資料，至今年4月底行蹤不明的外籍移工仍多達5萬0557人，勞團直言，仲介剝削問題難解，「使修法根本修假的」。

苗栗縣日前傳出學校工程包商聘用外籍黑工，在躲避警方查緝時不慎從高處墜樓摔死，凸顯各地現存的黑工問題。就服法修法後，仍有許多人力仲介巧立「買工費」等名目，迫使移工須額外繳交最高8萬元、甚至強迫出國才得以續約或轉換僱主，許多移工無力負擔，只得選擇逃跑打黑工。

據統計，修法前平均每月有5萬3000多名移工行蹤不明，修法後每月仍有約5萬多名移工失聯。桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達指出，不肖仲介藉由掌握轉換工作管道權力控制移工，違法制定高額「買工費」，對其層層剝皮，使修法美意淪泡影。

台灣省天主教會新竹教區神父阮文雄說，以越南籍移工為例，來台工作約須先支付約21萬元仲介費，近來更有增加趨勢，許多移工未工作前就先身揹高額債務，若受剝削或欺壓時也不敢聲張，一旦無法忍受只得逃跑打黑工掙錢。

汪英達說，按規定移工於工作期滿前2至4個月，可於勞動部網站上查詢期滿轉換名單，但因語言不通，許多移工仍須透過仲介續約或轉換工作，再加上現在待業移工數量龐大，仲介有恃無恐，任意開條件要求移工配合，若不從等同自斷生路。

台灣國際勞工協會指出，解決移工問題的根本之道在於廢除私人仲介制度，由政府比照韓國建立國對國的移工聘僱機制，並允許比照本籍勞工的自由轉換工作權力，使移工基本工作權受到保障。

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