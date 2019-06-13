今晚起強降雨再臨！最新降雨預測出爐 中部以北恐「紫爆」

2019-06-13 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面影響進入第3天，今（13日）鋒面北抬到台灣北部海面，雨勢稍微緩和，不過由於有零散的對流移入，各地仍有短暫陣雨的機會，值得留意的是，入夜後鋒面再度南下，中部以北恐再度面臨豪大雨發生的機率，氣象局最新降雨預測顯示，今晚明晨西北部地區累積雨量恐達「紫爆」等級。

氣象局表示，入夜後鋒面再度南壓，西半部及東北部地區出現短時強降雨的機率又提高，易有大雨或豪雨發生，呼籲民眾留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象；氣象局最新降雨預測顯示，中部以北地區一片「紅紫」，今晚至明晨恐有劇烈降雨，天氣粉絲團「台灣颱風論壇─天氣特急」也示警，今夜至明天，北台灣須嚴防「致災強降雨」。

天氣風險公司分析師吳聖宇臉書表示，從下午的最新資料來看，鋒面系統逐漸南壓靠近台灣，而西南風也再度增強，他強調在兩者配合下，台灣海峽中北部有機會出現中小尺度對流系統發展，今晚到明天上午間可能為中部、北部、東北部帶來明顯降雨，要特別留意短時強降雨，南部也因西南風增強，會有一陣一陣的較大雨勢。

吳聖宇指出，預估最快要等到明天傍晚過後，鋒面逐漸進入巴士海峽，各地降雨才會逐漸趨於緩和，週末期間（15-16日）鋒面在巴士海峽逐漸減弱，台灣天氣將恢復到相對穩定狀態。

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