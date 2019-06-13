5公分大榴槤籽卡食道…92歲翁流口水想吐

〔記者歐素美／台中報導〕92歲曾姓老翁，因為牙口不好，只能吃軟爛食物，夜間吃完一塊榴槤後感到不適，覺得喉嚨卡卡的，甚至流口水、想吐，原以為是吃太多太快所致，不料，隔天起床情況卻愈來愈嚴重，經家人帶到童綜合醫院急診，才知竟是榴槤籽卡在食道肇禍，經採用異物網將榴槤籽套取出來，食道才不再卡卡。
童綜合醫院表示，曾姓老翁到院時經電腦斷層掃描，發現其食道異常脹大且食道末端有不明物體顯影，胃腸肝膽科醫師蔡銘洋研判老翁可能誤食異物，造成食道阻塞，隨即安排老翁至內視鏡中心運用胃鏡檢查，果然發現1顆長約5公分、寬3公分的榴槤籽卡在食道末端。
因榴槤籽堅硬且體積大、表面光滑，異物夾無法取出，強硬執行恐傷及食道，加上食道因食物及液體滯留，檢查過程很容易嗆到，情況危急，蔡銘洋決定改用異物網（漁網），經反覆操作後終於將又大又硬的榴槤籽套住取出，老翁食道無明顯損傷，當日即出院返家休養。
蔡銘洋指出，老翁因未注意，將包裹在榴槤果肉內的硬籽誤食吞下，榴槤籽進入食道後因太大太硬，無法通過賁門，致整條食道阻塞不通、橫徑脹大了3公分左右，幸未跑到氣管，經採用內視鏡導引，將原本閉合的漁網深入患部，網子再打開套住榴槤籽慢慢從食道拉出，前後花了約20幾分鐘。
蔡銘洋表示，誤食異，若異物太大或食道蠕動功能欠佳即容易造成阻塞。老人家因咀嚼能力不佳、吞嚥功能退化，是誤食異物的高危險群，更需要小心進食。
蔡銘洋指出，異物產生的症狀包括咽喉痛、胸腹部疼痛、吞嚥困難、吞嚥疼痛、噁心、嘔吐、流口水、氣促、異常失聲等，尖銳物品可能引起消化道出血或破裂而導致腹膜炎。呼籲民眾進食時應細嚼慢嚥，尤其老人家更要慢慢咀嚼，小心水果籽或雞鴨魚等動物骨頭，若有誤食異物症狀，應立即就醫，並至有消化道內視鏡中心的醫院，切勿自行處理而造成更大的傷害。
-
童綜合醫院胃腸肝膽科醫師蔡銘洋筆指處即從老翁食道取出的榴槤籽。（記者歐素美攝）
-
卡在食道內的榴槤籽，長達5公分 。（記者歐素翻攝）
-
內視鏡進入食道後看到榴槤籽卡住處。（記者歐素美翻攝）
-
電腦斷層掃描，箭頭所指處即榴槤籽卡住的位置。（記者歐素美翻攝）