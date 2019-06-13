5公分大榴槤籽卡食道…92歲翁流口水想吐

2019-06-13 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕92歲曾姓老翁，因為牙口不好，只能吃軟爛食物，夜間吃完一塊榴槤後感到不適，覺得喉嚨卡卡的，甚至流口水、想吐，原以為是吃太多太快所致，不料，隔天起床情況卻愈來愈嚴重，經家人帶到童綜合醫院急診，才知竟是榴槤籽卡在食道肇禍，經採用異物網將榴槤籽套取出來，食道才不再卡卡。

童綜合醫院表示，曾姓老翁到院時經電腦斷層掃描，發現其食道異常脹大且食道末端有不明物體顯影，胃腸肝膽科醫師蔡銘洋研判老翁可能誤食異物，造成食道阻塞，隨即安排老翁至內視鏡中心運用胃鏡檢查，果然發現1顆長約5公分、寬3公分的榴槤籽卡在食道末端。

因榴槤籽堅硬且體積大、表面光滑，異物夾無法取出，強硬執行恐傷及食道，加上食道因食物及液體滯留，檢查過程很容易嗆到，情況危急，蔡銘洋決定改用異物網（漁網），經反覆操作後終於將又大又硬的榴槤籽套住取出，老翁食道無明顯損傷，當日即出院返家休養。

蔡銘洋指出，老翁因未注意，將包裹在榴槤果肉內的硬籽誤食吞下，榴槤籽進入食道後因太大太硬，無法通過賁門，致整條食道阻塞不通、橫徑脹大了3公分左右，幸未跑到氣管，經採用內視鏡導引，將原本閉合的漁網深入患部，網子再打開套住榴槤籽慢慢從食道拉出，前後花了約20幾分鐘。

蔡銘洋表示，誤食異，若異物太大或食道蠕動功能欠佳即容易造成阻塞。老人家因咀嚼能力不佳、吞嚥功能退化，是誤食異物的高危險群，更需要小心進食。

蔡銘洋指出，異物產生的症狀包括咽喉痛、胸腹部疼痛、吞嚥困難、吞嚥疼痛、噁心、嘔吐、流口水、氣促、異常失聲等，尖銳物品可能引起消化道出血或破裂而導致腹膜炎。呼籲民眾進食時應細嚼慢嚥，尤其老人家更要慢慢咀嚼，小心水果籽或雞鴨魚等動物骨頭，若有誤食異物症狀，應立即就醫，並至有消化道內視鏡中心的醫院，切勿自行處理而造成更大的傷害。

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