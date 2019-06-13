墾丁違法沙灘車飆沙、追鹿PO網 民眾痛批官方勸導不開罰

2019-06-13 13:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假旅遊旺季將至，這半年人氣回升的恆春半島，業者們都摩拳擦掌準備迎接暑假到來，但有民眾發現沙灘車在白沙灣違規營業、以及夜間騎乘追逐梅花鹿等現象，拍下照片的檢舉人痛批墾管處放縱「勸導卻不開罰！」墾管處則解釋，對於首次違規者都是勸導，稽查人員後續前往都未發現，會持續巡查違規行為。

「如此蹂躪海灘卻不開罰？」上月在白砂海灘拍下違規影片的民眾阿瑞說，當時提供兩則影片，看到沙灘車違法營業蹂躪沙灘，甚至放任遊客自行騎乘，也明確拍到是哪個業者的車，墾管處竟以勸導結案，實在令民眾不服。

除了白砂違規沙灘車問題，也有民眾在鵝鑾鼻水蛙崛地區，發現夜間有沙灘車業者帶遊客追逐驚嚇梅花鹿，違法活動還被國外遊客貼到網頁上宣傳，保育人士大嘆，社區規範要下車，用走的過去看，並且保持距離，追逐梅花鹿是殺雞取卵作法，墾管處應該介入瞭解，避免危害墾丁保育形象。

墾管處副處長許亞儒指出，墾管處對於違反國家公園禁止事項行為，首次發現都會採取勸導方式，白砂沙灘明令禁止營業沙灘車，只能作為救災救難使用，接獲檢舉後到場，業者未租借遊客營業，後續多次巡查也未發現再犯。

至於夜間草原追逐梅花鹿問題，許亞儒強調，絕對不是正規解說導覽方式，將循檢舉畫面瞭解是否社區合作解說員，如果是違法帶團進入者將依國家公園法開罰；暑假旅遊旺季將至，呼籲民眾慎選合法旅遊方式，勿嘗試違法行為以免自身危險還可能挨罰。

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