細說勝利唱片前世今「聲」 黃士豪音樂講座15日新北見

2019-06-13 11:52

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市板橋區的國定古蹟林本源園邸15日將邀請老唱片收藏家黃士豪舉辦音樂講座，講述日治時期日本第2大唱片公司勝利唱片1935年由板橋林家代理引進台灣，發行台語流行音樂唱片的歷程，並透過超過百年的勝利牌留聲機，播放80年前的勝利唱片，喜愛聽懷舊音樂的民眾可把握機會。

講座以「勝利唱片的勝利故事」為主題，播放早期台語流行歌曲作詞家陳達儒的《白牡丹》、《桃花鄉》、《心酸酸》等作品，同時介紹當時唱片的製作規格與當代台灣流行音樂的淵源。此外，講座現場也將操作有百年歷史的勝利留聲機，讓民眾領略一個世紀前的樂聲。

被稱為「曲盤說書人」的黃士豪為知名78轉曲盤收藏家，也是曲盤聽講文化工作室負責人，為保存台灣音樂史料不惜重資，更保留了許多加入東南亞胭脂蟲分泌物所製成的「蟲膠唱片」。

新北市文化局長蔡佳芬表示，為推廣板橋古城豐富的歷史人文底蘊，今年規劃「緣定古都戀板橋」-「聽，林園在唱歌」系列活動，除了15日舉辦的「勝利唱片的勝利故事」講座，8月10日也將邀集歌手、合唱團及管弦樂團現場演出1930年代的台語流行歌曲，詳細資訊可至官網或「國定古蹟林本源園邸-板橋林家花園」粉絲專頁查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法