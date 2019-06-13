美麗灣開發案仲裁將出爐 台東縣府要辦論壇尋求因應之道

2019-06-13 11:55

［記者黃明堂／台東報導］美麗灣渡假村業者已提出終止合約的仲裁，並向台東縣府求償12餘億元，仲裁結果最慢8月出爐。縣府將於21日召開公民論壇，針對可能的仲裁結果，聽取民意尋求因應之道。

美麗灣渡假村位於杉原海邊，台東縣政府以BOT方式出租海岸地、由美麗灣公司興建並經營渡假村飯店，2005年底動工、2007年主建築完工；不過環團陸續提出「建照無效」、「環評無效」等訴訟，美麗灣雖再補做環評，但高雄最高行政法院判決「撤銷環評結論」定讞。

縣府目前對美麗灣的定位是建物合法、尚缺環評，不過，業者已透過仲裁程序尋求退場，最快7月、最慢8月就會有結果。

縣長饒慶鈴日前在縣議會專案報告時說明對美麗灣後續處置立場，指仲裁結果可能性之一是廠商繼續履約，另一種是契約終止，縣府並依仲裁庭裁定之價格價購建物，目前的狀況為美麗灣渡假村建物建照及使照仍然有效、業者仍有繼續執行的可能，民眾大多希望能在監督下營運。

縣府國計處表示，仲裁即將出爐，縣府希望尋求公民對話，做為因應參考，將在21日下午2點在縣府大禮堂舉辦「公民論壇—美麗灣開發案的未來」，針對前述兩種可能仲裁結果，進行公民對話。

國計處表示，現場將由副縣長張志明、杉原居民陳世岳、台東大學老師柯志昌、地球公民基金會蔡中岳4人擔任與談人，針對仲裁結果因應之道進行意見交流，並有公民提問時間，提問者必須預填發言單。全程將在地頻道播放及台東縣政府youtube頻道直播。

縣府說，如果價購美麗灣，由縣府取得產權，要如何運用建築物，或者拆除？民眾可以表達意見；一旦仲裁業者繼續持有，是要補行環評程序來進行旅館營運，還是其它用途，民眾也可以表達看法。

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