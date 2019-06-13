腸病毒來了！ 新北估下週進入流行期

2019-06-13 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕炎夏氣溫攀升，又是腸病毒好發季節。新北市今年以來累計有3例腸病毒併發重症病例，年齡皆小於5歲，預估下週起將進入流行期，家中有嬰幼兒須提高警覺。

衛生局長陳潤秋表示，目前3例腸病毒併發重症病例分別為2例腸病毒D68型及1例71型，社區中也有71型輕症個案，根據監測資料，本週因腸病毒症狀的門、急診就診人次為1560人，預估下週將突破1800人次，宣告進入流行期。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫表示，腸病毒主要經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最重要的預防方法，發病前7天即有傳染力，發病後1週傳染力最強，常見症狀為疱疹性咽峽炎、手足口病等，部份症狀較輕者與感冒無異。

紀鑫指出，腸病毒71型容易引起中樞神經併發症，D68型可能造成呼吸道或神經系統症狀，若發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等症狀，即是重症前兆，須立即送大醫院治療。

陳潤秋提醒，預防腸病毒應落實良好的個人衛生習慣，居家環境定期清潔消毒，返家後先換衣服，用肥皂正確洗手，再抱嬰幼兒，玩具也要經常消毒，消毒方法包括日曬、煮沸或以含氯漂白水擦拭。流行期間避免出入人潮擁擠的公共場所，並遵守生病在家休息原則，降低腸病毒傳播風險。

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