醫病》粉碎性骨折壓迫阻血流 肌膜切開手術免截肢

2019-06-13 11:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣48歲陳姓男子，因車禍左膝粉碎性骨折，輾轉從其他醫院轉到苗栗市大千綜合醫院，到院時膝蓋以下血管已不通且呈現發白，醫師緊急為他進行肌膜切開手術，讓他的左腳恢復正常血液循環，以避免血管因遭受肌肉腫脹壓迫過久，導致必須被截肢的情形；陳男術後狀況良好，出院時已能正常走路，並開心地說：「終於不用擔心被截肢了！」

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，骨折最怕的就是大關節裡的粉碎性骨折，因為除了骨頭粉碎，還傷及關節與神經血管，尤其當骨頭受到撞擊而破裂時，旁邊的肌肉、韌帶、血管、神經會承受很大的壓力，而且肌肉會進入腫脹期，也就是在72小時內肌肉會慢慢腫脹，造成血液無法流通，形成腔室症候群，若不即時處理，膝關節以下的組織都會壞掉，就不得不截肢。

容志雄提醒，粉碎性骨折發生時，一定要盡早確認是否有腔室症候群，並及早將內部壓力釋放，恢復血液循環，才不會導致骨頭固定好但神經血管卻受損而須截肢的問題。

陳男手術後，經過一星期的觀察，容志雄確認他的血液循環穩定且軟組織狀況也恢復良好，即為他進行內固定手術並拆除原本的外固定，再以人工骨填補骨頭的缺損，讓整個關節回到正常的結構，而肌膜切開手術的傷口則以兩階段縫合，減輕病人皮肉損傷的不適，也避免植皮造成的後遺症。

手術三天後，陳男左腳的腫脹都消退，便接受復健訓練，使用拐杖走路，維持肌肉的活動力，到出院時已能正常走路，由於保住了左腳，他開心地說:「終於不用擔心被截肢了！」

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