韓冰代言光影高雄攝影展 今頒獎

2019-06-13 11:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓冰代言、由高市新聞局主辦的「光影高雄」攝影賽今天頒獎，新聞局長王淺秋指出，短短1個多月就收到超過600件作品，未來每年都會舉辦，讓更多人一起來挖掘高雄的美。

新聞局說明，自4月份徵件以來引起廣大迴響，最後共收到660件投稿作品，審慎篩選後合格作品為440件，再經由專業評審團漫長、嚴謹討論後，找出前3名及5名佳作，今天在市府四維行政中心頒獎。

得獎名單：

第一名：葉俊佑（作品名稱：奇幻世界）

第二名：許啟川（作品名稱：飛碟來訪）

第三名：謝坤軒（作品名稱：烏魚）

佳作（共5名）：

黃春麗（作品名稱：新建高雄火車站大廳）

陳坤明（作品名稱：美哉高雄）

吳玉麟（作品名稱：六合夜市）

蔡吉隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）

黃士英（作品名稱：左營孔廟之美）

網路最佳人氣獎（共三名）：

蔡吉隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）截至6/3 12:00止按讚數1,495

葉文興（作品名稱：光榮回航）截至6/3 12:00止按讚數1,456

涂榮樫（作品名稱：永安電廠暮色）截至6/3 12:00止按讚數1,277

評審指出，第一名作品以奇幻效果呈現衛武營一隅，讓人以不同的視角重新體會高雄知名地標；第二名拍攝高雄港黃昏景色，表達出高雄海天一色的壯闊美景；第三名攝影者捕捉了興達港烏魚季豐沛的生命力，讓人充分感受高雄的活力。

新聞局強調，每幅得獎作品都代表著不同的高雄美景、獨特的人文視角及愛與歡樂的意象，得獎照片將作為後續行銷高雄之用，詳細得獎名單及作品資訊，可至新聞局官方FB《樂高雄》查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法