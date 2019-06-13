人生盡頭自己決定 譚艾珍、歐陽靖簽預立醫療決定書

2019-06-13 11:23

〔記者邱書昱／新北報導〕今年1月上路的《病人自主權利法》透過預立醫療決定書讓病人在善終前有自主決定權，台北慈濟醫院開辦「預立醫療照護諮商門診」，資深藝人譚艾珍與女兒、藝人歐陽靖到院諮商。預立醫療照護諮商醫師也是放射腫瘤科醫師的常佑康鼓勵民眾，要在自己健康的時候，仔細評估選擇自己面臨生命盡頭，也避免將是否繼續接受醫療的困難決定留給家人。

譚艾珍和歐陽靖及弟弟、侄兒，4人門診諮商了解《病人自主權利法》的精神與條文規定，並互為見證人，完成簽署預立醫療決定書。譚艾珍表示，和女兒也都簽署DNR（預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書），《病人自主權利法》公布後，了解這是一部完全以病人為主體的律法，更完善的讓每個人都為自己的臨終照護提早做決定。

身兼作家、演員和馬拉松跑者多重身分的歐陽靖認為，生命終止的那一天必定會到來，先做好準備，總比到時措手不及好，每一個人如何善終，是生而為人的基本人權，年輕人反而可以更早決定自己要如何面對生命最後的時刻。

根據衛福部統計資料，截至6月上旬為止，全台大約有4044人完成簽署預立醫療決定書。常佑康表示，臨床上接觸許多重症病人，由於文化禁忌避談死亡，然而病情變化，有時突然面臨重大決定時，因不知道病人想法，在種種壓力下家屬多傾向繼續治療，或施以違反病人意願的心肺復甦術。

常佑康鼓勵民眾，要在自己健康的時候，仔細評估選擇自己面臨生命盡頭時，希望能以什麼樣的方式接受醫療照護，拿回自己決定善終的權利，避免將來那一天到來時承受不必要的痛苦，也不要把是否繼續接受醫療的困難決定留給家人。

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