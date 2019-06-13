高市復康巴士 7月起由高雄客運經營

2019-06-13 10:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市復康巴士交通接送服務，自7月1日起由高雄客運承辦經營！

高雄市交通局今天指出，高雄汽車客運股份有限公司將承辦高雄市政府委外經營的「高雄市復康巴士交通接送服務」業務。為提升接送服務的品質，高雄客運將透過完善的勞資規劃、新穎的合作團隊、優化的服務內容與擴大的營運範圍，讓更多的市民受惠。

營運初期除了持續經營既有的156輛復康巴士，首要的是提升司機的薪資福利、提供完整的職涯規劃、及活用公司資源解決尖峰時段的人力需求。

此外，透過與智慧運營及派遣客服系統業者的結合，高雄客運能更精準的調度人車資源、增加運能趟次並提升服務效率。而高市最大的無障礙計程車隊「皇冠大車隊」也全力支援接送服務，確保交接期間營運作業可以順利進行。

交通局指出，為優化就診服務、連結看診資訊和規劃巴士候車區等便民服務，高雄客運也積極與醫療機關合作；還提供乘客多元化的付費方式、乘車優惠，和「乘客、司機雙向評鑑機制」等服務內容，以提升復康巴士的便利性與使用者的共乘意願。

高雄客運總經理鍾欣倍表示，到去年底高雄市65歲以上的高齡人口已超過41萬人，而身心障礙者也超過了14萬，因此提升復康巴士服務的質與量，是高雄客運需要面對的重大課題。

此外，高雄客運也在市區及偏遠地區分別規劃了多處場站，目前在六龜及甲仙兩區皆已設置站點並派車進駐，預計1年後，全市每區都有復康巴士。另外，也將結合集團旗下的觀光遊憩和旅運等資源，提供乘客旅次目的多元化的接送服務，鼓勵身障朋友與長輩們多利用假日出遊。

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