已5對配對成功 中部4縣市再辦單身聯誼活動

2019-06-13 08:52

〔記者張協昇／南投報導〕國內不婚族越來越多，加上少子化，將使得未來人口結構漸趨高齡化，影響整個社會國家發展，為促進婚育率，中部4縣市政府今年第3度舉辦單身聯誼活動，地點在苗栗西湖度假村，南投縣政府表示，前兩次共有5對配對成功，目前交往中，雖然今年的聯誼活動已額滿，但接下來在南投還有兩場次單身聯誼活動，呼籲符合資格未婚男女踴躍報名，或許能從中找到相偕一生的伴侶。

中部台中、彰化、南投及苗栗4縣市政府，6月22日將在苗栗西湖度假村舉辦「漫成情牽 苗繪幸福」單身聯誼活動，這已是中部縣市第3年舉辦單身聯誼活動，各縣市30個名額已額滿，南投縣議員張維華日前在縣政總質詢時認為名額太少，希望縣府能多舉辦類似活動，並發展愛情產業鏈，促進觀光發展。

南投縣政府人事處則表示，縣府已計畫8月中旬在杉林溪舉辦縣內公教人員單身聯誼活動，名額暫定60至80名，待時間與名額確定後，將公布報名時間。

另外，內政部今年度在全國各地舉辦18梯次「愛就在一起」單身聯誼活動，其中最後1場「日月潭夜未眠~月來月愛你2日遊」，9月7、8日登場，報名時間7月8日起至17日截止，相關訊息可上內政部戶政司幸福小站查詢:https://sweethome.moi.gov.tw/

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法