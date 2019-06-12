「最佳公主獎」暨中賽德克女孩 勇闖美國交換1年

2019-06-12 23:25

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中原青社很會演！參加「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌舞劇競賽，獲得「最佳公主獎」（即最佳女主角獎）的賽德克族女孩高婕綾，熱愛原住民族音樂和舞蹈，下月將勇闖美國當1年交換生，她帶了原住民服裝和音樂，想把賽德克等原住民族文化介紹給就讀的美國高中，也希望能用原住民舞與美國街舞交流。

國立暨大附中原青社每年都不缺席「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌舞劇競賽，去年以賽德克族的霧社事件為主軸的歌舞劇獲得冠軍，男主角賴科元獲得「最佳勇士獎」（最佳男主角獎），今年以布農族語和文化為主題的歌舞劇「尋．歸」獲佳作，但擔任女主角的高婕綾獲評審青睬，演技舞導和歌謠俱佳，獲得「最佳公主獎」（最佳女主角獎）。

獲得「最佳公主獎」的暨大附中高二女生高婕綾，去年演出賽德克族的霧社事件，被指導老師凃清義要求返回部落，向耆老學習賽德克族古音，記錄部落的歷史和文化，每週六、日回部落讓她了解自己的根，也激發出對原住民音樂、舞蹈等相關文化的興趣。

今年她獲得「最佳公主獎」的歌舞劇，說唱都得用布農族語，她也藉此演出認識布農族文化，加上去年也演出過魯凱族歌舞劇，她決定下月赴美當交換生，帶著3個原住民族的傳統服裝和音樂，到當地介紹台灣原住民族文化。

高綾婕下個月將到美國內布拉斯加州林肯高中，當1年的交換學生，她說，有信心用台灣的原住民文化讓美國同學驚豔，進一步想了解台灣。

喜歡跳舞的她，腦海中已個多個原住民族舞碼，除了表演台原住民舞介紹台灣的族群文化，也希望有機會把原住民舞編入美國街舞，讓大家了解不同文化也能融合。

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